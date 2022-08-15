Трамп потребовал вернуть изъятые в ходе обыска в его доме документы

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал у властей страны вернуть ему документы, изъятые в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго. Об этом 14 августа рассказало издание Independent.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США забрали во время обыска конфиденциальные документы «адвокат — клиент» и секретные материалы «исполнительной власти», которые они «заведомо не должны были брать».

«Я почтительно прошу, чтобы эти документы были немедленно возвращены в место, откуда они были взяты. Спасибо!» — высказался бывший американский президент.

Кроме того, Трамп обратил внимание на то, что сотрудники ФБР осуществляли свой обыск «в одиночку, без присмотра» и потребовали выключить камеры наблюдения в доме, на что получили отказ.

«Не было никакой возможности узнать, законно ли то, что они сняли, или это была подделка? В конце концов это было ФБР!» — подытожил Трамп.

9 августа Федеральное бюро расследований США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

12 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. По сведениям издания, среди изъятых документов имеются указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах. Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в специальных государственных учреждениях, указало издание.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

13 августа американский адвокат Аркадий Бух прокомментировал обвинения, выдвинутые Дональду Трампу, и назвал их серьезными. При этом они вряд ли повлияют на президентские выборы 2024 года, так как не будут препятствовать ему баллотироваться на пост президента страны, и в случае победы он сможет решить этот вопрос, например за счет выдачи себе иммунитета от судебного преследования. По его словам, в текущих событиях усматривается аналогия с делом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, так как обвинения похожи.