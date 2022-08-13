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Сложившие оружие военнослужащие ВСУ объяснили свое решение

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Фото: IZ.RU
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Сложившие оружие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 августа рассказали, почему сдались в плен и больше не хотят воевать на стороне Киева.

Матрос ВСУ Богдан Малыш вместе с 13 сослуживцами сложил оружие в самом начале спецоперации РФ. В то время он нес службу возле границы с Крымом.

«Обратно не пойду в ВСУ. <…> И воевать против своих же братьев нет желания. Я не пойду. Я не хочу воевать против людей», — сказал Малыш.

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Бывший служащий 25-й десантной штурмовой бригады Виталий Деревянкин сообщил, что негативно относится к властям Украины.

«Люди забыли, против кого воевали их деды, отцы, бабушки, и не понимают, против кого наставляют оружие. Я бы им советовал направить оружие в противоположную сторону и защищать свою семьи и будущее своих поколений. Мои родители никогда не поддерживали украинскую власть, с малого возраста давали понимать, что происходящее неправильно. Я не хочу возвращаться на Украину», — сказал он.

Деревянкин добавил, что к нему, как к военнопленному, относятся хорошо: кормят три раза в день, устраивают прогулки и дают посетить церковь.

12 августа Минобороны РФ сообщило, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.

В конце июня репортер CBC News Нил Хауэр в своей статье рассказал о том, как руководство Украины предало своих солдат на восточном фланге в Донбассе и оставило умирать. По словам военнослужащих, несмотря на поставки тысяч единиц западной военной техники, никто из них ее так и не увидел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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