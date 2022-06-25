Репортер CBC News Нил Хауэр в своей статье рассказал о том, как руководство Украины предало своих солдат на восточном фланге в Донбассе и оставило умирать. По словам военнослужащих, несмотря на поставки тысяч единиц западной военной техники, никто из них ее так и не увидел.

«Киев не прислал нам нового оружия — и не собирается. <…> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?» — спросил один из опрошенных журналистом военных.

Сам Хауэр указал на предательство со стороны руководства вооруженных сил Украины (ВСУ) и добавил, что «их оставили умирать в безнадежных условиях».

24 июня пленные ВСУ рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, а также использовали как «мясо».

Украинские военные призвали своих сослуживцев сдаваться в плен. По их мнению, это единственный шанс остаться в живых. Они отмечают, что российские военнослужащие относятся к ним гуманно, оказывают необходимую медпомощь.

8 мая украинский пленный рассказал, что киевские власти призывают в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидают их на передовую «как мясо».

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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