Пленный ВСУ рассказал о ненависти к командованию

Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». Об этом журналистам рассказал один из украинских военнослужащих, попавших в плен, ролик 8 мая опубликовало Минобороны России.

По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Отвечая на вопрос, правильно ли, что в вооруженные силы Украины (ВСУ) проводится призыв среди людей с проблемами со здоровьем, мужчина сказал, что ненавидит ВСУ.

«Это неправильно. Ненавижу их. Кинули как мясо», — признался пленный.

В плену, по словам мужчины, российские солдаты его кормят и относятся по-человечески.

Второй пленный, военнослужащий ВСУ Игорь Шестрюченко, также указал на хорошее отношение к нему со стороны российских солдат.

«Надели на нас бронежилеты. Кормят, чисто. Обращаются нормально», — рассказал он.

По словам Шестрюченко, командование бросило военных на гибель. Без предупреждения, без каких-либо указов. И вместо военнослужащих ВСУ, которые должны были встретить и защитить остатки отряда, Шестрюченко с сослуживцами вышел к российским солдатам и решил сдаться в плен.

Также 8 мая пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной Республики объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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