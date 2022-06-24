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Пленные солдаты ВСУ пожаловались на командование

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Фото: Министерство обороны РФ
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Пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что командиры бросили их без связи и провизии, использовали как «мясо». Кадры показало в пятницу, 24 июня, Минобороны РФ.

«Оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном связаться, ни с бригадой. Рация не работает. Не знаем, что нам делать, где позиции занимать и какая задача для нас. Полностью были отрезаны. Питания не было, воды не было», — рассказал один из пленных.

Украинские военные призывают своих сослуживцев сдаваться в плен. По их мнению, это единственный шанс остаться в живых. Они отмечают, что российские военнослужащие относятся к ним гуманно, оказывают необходимую медпомощь.

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«Дают воду, еду. Обращаются хорошо», — сказал другой солдат ВСУ.

По информации ведомства, за последние двое суток 41 военный ВСУ сдался в плен.

8 мая украинский пленный рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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