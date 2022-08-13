Выплывший из моря кабан напугал отдыхающих на испанском пляже
На пляже Бенахарафе в испанском городе Малага из моря появился огромный кабан, вероятно, спасавшийся от жары, и напугал отдыхающих. Об этом рассказало издание The Sun.
Кабан, которому, по оценкам специалистов, было около трех лет, вышел из воды и пробежал по пляжу, а затем скрылся в зарослях тростника. В результате инцидента никто не пострадал.
На видео, которое сняли очевидцы, слышно, как один из отдыхающих кричит: «Осторожно, он выходит из воды!»
Специалисты по охране дикой природы и полиция отправились на поиски кабана. Они сообщили, что при встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие и не проявлять агрессию ради собственной безопасности. Они редко нападают на людей, но имеют очень острые клыки.
Специалисты считают, что кабан может вернуться на пляж в ближайшее время, чтобы спастись от жары и засухи. Тогда охотники усыпят его и отвезут в горы, где зверь будет в безопасности, отмечается в материале от 11 августа.
12 августа Севприроднадзор нашел владельцев кабанов, терроризировавших село Родное под Севастополем. По словам мужчины, который представился их владельцем, животные сбежали недавно, выломав дверь сарая.