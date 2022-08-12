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В Крыму нашли владельцев терроризировавших село под Севастополем кабанов

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Владельцев кабанов, терроризировавших село Родное под Севастополем, нашел Севприроднадзор. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Спустя трое суток с того момента, как впервые кабаны забрались в огороды, объявился человек, представившийся хозяином этих кабанов, и переместил их на свой земельный участок, расположенный в селе Родное, в районе озера Кучки», — говорится в сообщении.

Как отмечает ИА «Крыминформ», представители ведомства посетили хозяйство, где содержались кабаны. По словам мужчины, который представился их владельцем, животные сбежали недавно, выломав дверь сарая.

Сейчас ведомство устанавливает, является ли законным содержание кабанов в неволе.

Ранее жители села Родное сообщили, что несколько кабанов разгуливают по огородам, топчут растения и ломают постройки. Жители пытались прогнать кабанов самостоятельно, но звери никак не реагировали на людей.

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