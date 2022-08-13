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МИД РФ заявил о развязывании США «визовой войны» против россиян

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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США раскручивают маховик «визовой войны» против дипломатов и обычных граждан России. Такое заявление 13 августа сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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«По вине Вашингтона запущен маховик «визовой войны», затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Он возмутился тем фактом, что россияне вынуждены прикладывать «неимоверные» усилия при получении американских виз, которые включают в себя, среди прочего, поездку в третьи страны. Отказ от выдачи документов непосредственно в Москве является «сугубо внутреннем американским решением», подчеркнул Дарчиев.

Россия, напротив, несмотря на не меньший кадровый дефицит, продолжает предоставлять полный набор консульских услуг вне зависимости от гражданства заявителя, сказал дипломат.

«Мяч, таким образом, на американской стороне», — подытожил он.

10 августа Государственный департамент США прокомментировал призыв Киева к «группе семи» (G7) прекратить выдачу виз гражданам РФ и заверил, что США якобы не ввели ограничения на выдачу виз россиянам. Ведомство указало на то, что жители России могут получить документы на въезд в США в дипломатическом представительстве Америки в любой стране, кроме России.

11 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США якобы не хотят нанести своей визовой политикой ущерб простым россиянам, подчеркнув, что разногласия по поводу миграционной политики у Вашингтона «не с ними».

10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Днем позже министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Как заявил 10 августа в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

В Ростуризме заявили в свою очередь, что рассчитывают на то, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.

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