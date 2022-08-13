Российские военные доставили новую партию гумпомощи в освобожденный Лисичанск

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают доставлять гуманитарную помощь в районы Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) после освобождения. На месте 13 августа побывал военный корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Военные доставляют в Лисичанск продовольствие с момента его освобождения. Помимо общей раздачи гуманитарной помощи военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проводят адресную доставку необходимых продуктовых наборов и медикаментов маломобильным жителям города и отдаленных районов.

Всего с начала освобождения города солдаты ЦВО доставили около 100 т гуманитарной помощи. В состав наборов входят крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Местные жители в беседе рассказали о том, что украинские власти и вооруженные силы в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований Украины. Гуманитарные колонны формируются и отправляются оперативно и регулярно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

Накануне Александр Морозов показал, как военнослужащие Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь в Свято-Николаевский храм Лисичанска, где службы не прекращались даже под обстрелами. Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».