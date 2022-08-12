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«Известия» показали доставку гуманитарной помощи в Лисичанск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Морозов 12 августа показал, как военнослужащие Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР).

Солдаты России доставили пакеты с гуманитарным грузом в Свято-Николаевский храм Лисичанска. Службы здесь не прекращались даже под обстрелами.

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Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы. Использовать их радикалы так и не успели, потому что после наступления союзных войск они вынуждены были бежать из города.

«То, что [боевики] копали окопы вокруг храма, то, конечно же, это говорит немножко о кощунстве офицеров Вооруженных сил Украины, о том, что они не осознают, что делают, когда копают окопы возле храмов, тем самым наводя ту же самую артиллерию на храмы. Я не знаю, с какой целью они это делали, когда копали, но слава Богу, что это не пригодилось, и что их там не было, и что не пришлось стрелять по этим окопам и не было взрывов рядом», — рассказал священник Центрального военного округа иерей Роман. Он также отметил, что Свято-Николаевскому храму значительно повезло, так как многие другие храмы в Донбассе были разрушены из-за действий украинских националистов.

Сейчас солдаты Центрального военного округа помогают прихожанам восстановить мирную жизнь. Помогают они не только продуктами, но и участвуют в восстановлении церквей. Что касается Свято-Николаевского храма, то уже совсем скоро оставленные боевиками окопы будут зарыты.

9 августа центр помощи партии «Единая Россия» доставил в село Вознесенское Запорожской области гуманитарную помощь. Всего местным жителям раздали около 1 тыс. продовольственных наборов. В первую очередь помощь получили граждане льготных категорий.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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