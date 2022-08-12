«Известия» показали доставку гуманитарной помощи в Лисичанск

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 12 августа показал, как военнослужащие Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР).

Солдаты России доставили пакеты с гуманитарным грузом в Свято-Николаевский храм Лисичанска. Службы здесь не прекращались даже под обстрелами.

Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы. Использовать их радикалы так и не успели, потому что после наступления союзных войск они вынуждены были бежать из города.

«То, что [боевики] копали окопы вокруг храма, то, конечно же, это говорит немножко о кощунстве офицеров Вооруженных сил Украины, о том, что они не осознают, что делают, когда копают окопы возле храмов, тем самым наводя ту же самую артиллерию на храмы. Я не знаю, с какой целью они это делали, когда копали, но слава Богу, что это не пригодилось, и что их там не было, и что не пришлось стрелять по этим окопам и не было взрывов рядом», — рассказал священник Центрального военного округа иерей Роман. Он также отметил, что Свято-Николаевскому храму значительно повезло, так как многие другие храмы в Донбассе были разрушены из-за действий украинских националистов.

Сейчас солдаты Центрального военного округа помогают прихожанам восстановить мирную жизнь. Помогают они не только продуктами, но и участвуют в восстановлении церквей. Что касается Свято-Николаевского храма, то уже совсем скоро оставленные боевиками окопы будут зарыты.

9 августа центр помощи партии «Единая Россия» доставил в село Вознесенское Запорожской области гуманитарную помощь. Всего местным жителям раздали около 1 тыс. продовольственных наборов. В первую очередь помощь получили граждане льготных категорий.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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