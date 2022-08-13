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Reuters сообщило об остановке нефтепоставок из Венесуэлы в ЕС в обмен на списание долга

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Фото: Global Look Press/dpa
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Венесуэла приостановила поставки сырой нефти в Европу по сделке «нефть в обмен на долг» и попросила итальянскую Eni и испанскую Repsol поставлять ей топливо в обмен на будущие поставки. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

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Собеседники агентства сообщили, что венесуэльская нефтяная компания PDVSA больше не заинтересована в сделках по обмену нефти на списание долгов перед Eni и Repsol по схеме, которую в мае санкционировал Госдепартамент США. Это позволило PDVSA после двухлетнего эмбарго на импорт углеводородов из южноамериканской республики, оказавшейся под американскими санкциями, возобновить поставки в Европу.

Издание отмечает, что поставки венесуэльской нефти в Испанию помогли Евросоюзу сократить закупки топлива у России после начала спецоперации на Украине и в Донбассе.

«PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно <…> Сделки в формате «Нефть в обмен на списание долга» не интересны», — заявил источник, занимавшийся грузами, ранее доставленными в Европу.

Reuters также уточнило, что в графике отгрузок PDVSA на август нет планов по отправке нефти в адрес итальянской и испанской компаний, однако запасы энергоресурса в порту Хосе, откуда в ЕС направлялись танкеры, по состоянию на 8 августа выросли до 5 млн баррелей. В первые два месяца лета Венесуэла экспортировала по 545 тыс. баррелей в сутки. Компания Eni за июнь и июль импортировала из страны 3,6 млн баррелей сырой нефти, поставленные затем Repsol, предприятия которой настроены на переработку именно такого типа продукта.

Издание сообщает, что пересмотр условий сделки может помочь венесуэльской компании реанимировать добычу сверхтяжелой нефти в поясе Ориноко — для этого ей требуются импортные разбавители, а также уменьшить дефицит топлива в стране.

4 мая агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что президент США Джо Байден намерен ослабить санкции против Венесуэлы в ответ на уступки президента Венесуэлы Николаса Мадуро Всемирной продуктовой организации, а также освобождение из тюрьмы представителей компании Citgo 6.

Смягчение санкций против Венесуэлы произошло 18 мая. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что послабления ограничений коснулись в первую очередь нефтегазового сектора страны и были направлены на то, чтобы западные энергетические компании смогли возобновить диалог со своими латиноамериканскими коллегами по поставкам углеводородов.

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