США смягчили санкции в отношении Венесуэлы
Соединенные Штаты Америки смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Такое заявление сделала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем аккаунте в Twitter.
«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — говорится в заявлении.
4 мая Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что президент США Джо Байден намерен ослабить санкции против Венесуэлы в ответ на уступки президента Венесуэлы Николаса Мадура Всемирной продуктовой организации, а также освобождение из тюрьмы представителей компании Citgo 6.
16 марта глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа сообщил о том, что переговоры страны с США впервые за много лет касались сугубо нефтедобычи.
В январе 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Они не позволяют фирме получать оплату за экспорт нефти в Штаты, также заморожено $7 млрд ее активов в США.
По данным NYT, администрация Джо Байдена начала кампанию по «отделению России от ее оставшихся международных союзников на фоне расширяющегося противостояния из-за Украины».
Именно этим, как отмечают источники издания, вызвана первая за многие годы поездка американской делегации на переговоры с правительством Николаса Мадуро.