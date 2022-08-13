Дипломат предупредил о страшных последствия обстрелов ЗАЭС Киевом

Целенаправленные удары Киева по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая поддерживает ее электроснабжение, могут привести к страшным последствиям в случае его прекращения. Об этом заявил в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 12 августа.

«Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация. Поэтому мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать всё, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно, но придем к катастрофе. Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа», — приводит его слова «РИА Новости».

Вишневецкий добавил, что Киев обстреливает конкретные узлы ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность крупнейшей в Европе станции, линии электропередач.

«То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда — обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно», — отметил дипломат.

Ранее в этот день власти Запорожья допустили аварийную остановку реактора в результате ударов вооруженных формирований Украины (ВФУ) по ЗАЭС. Там тоже уверены, что ВФУ намерено наносят удары по линиям электропередач (ЛЭП), так как в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, и тогда станция не сможет вырабатывать электричество.

Также в беседе с «Известиями» бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов, который работал на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, объяснил, как проходит процесс консервации АЭС и к чему может привести атака на станцию.

11 августа артиллерия ВФУ обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

В связи постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, дипломат указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран, добавив, что вина ВФУ за обстрелы станции очевидна.

10 августа глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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