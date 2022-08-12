Доктор наук описал процесс консервации АЭС и последствия атаки на нее

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов, который работал на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, в пятницу, 12 августа, рассказал «Известиям», как проходит процесс консервации АЭС и у чему может привести атака на станцию.

Специалист подчеркнул, что давно обращал внимание на то, что работу Запорожской АЭС, по которой вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрелы, нужно остановить — все шесть энергоблоков, стоит расхолаживать ядерные реакторы и вынимать оттуда ядерное топливо. Также, по его мнению важно прекратить выработку электроэнергии. Кузнецов отметил, что станция дает порядка 15% вырабатываемой электроэнергии на Украину.

«Нам самим нужна эта электроэнергия, в частности, для Крыма. Есть линии связи — их можно было бы переключить, но при обстрелах самой площадки станции пострадали бы линии электропередач, то есть это серьезные неприятности», — уточнил профессор.

Кузнецов разъяснил, что консервация АЭС означает отключение энергоблока от сети, перевод его на минимальный контролируемый уровень мощности. Можно держать энергоблок на этом уровне, либо вообще расхолодить его до состояния 20-30 градусов. В случае атак по АЭС, которая находится в консервированном состоянии, последствия будут, однако гораздо меньшие, чем в случае, когда станция работает на полной мощности.

«Раньше никогда ни при каких обстоятельствах не проводились оценочные работы о возможных обстрелах системами залпового огня. Кто мог додуматься, что этим кто-то будет заниматься? Была Госбезопасность, которая выпустила документ, который запрещает пролет любых летательных аппаратов над АЭС», — подчеркнул эксперт.

По словам Кузнецова, в случае удара по ЗАЭС, помимо России, от последствий пострадают сама Запорожская область, Западная Украина, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и Турция.

При этом, говоря о сложившейся ситуации, профессор отметил, что прибытие инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС вряд ли изменит что-то, так как это проамериканская организация.

Военный историк Никита Буранов, в свою очередь, добавил, что консервация — не редкий случай, а достаточно штатная ситуация — это может происходить во время ремонта станции или во время смены реактора.

«К сожалению, мы не способны сделать так, чтобы ЗАЭС не подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, поэтому было принято решение вывести ее из эксплуатации на время опасности, существующей в ходе специальной военной операции. Согласно фотографиям, опубликованным в Сети, там есть значительное количество обработанного топлива, которое хранится под открытым небом. В случае попадания в один из них, это вызовет большие неприятности. Надо обезопасить себя от второго Чернобыля, который вполне себе может состояться, потому что украинская власть не собирается отказываться от этой цели», — подчеркнул он.

Кроме того, Буранов заметил, что единственной естественной преградой, которая находится рядом с Запорожской станцией — это Днепр. Таким образом, у противника есть все возможности, чтобы направить любое оружие в сторону АЭС.

О том, что Запорожскую АЭС могут законсервировать, ранее в пятницу заявил член совета областной администрации Владимир Рогов. По его словам, подконтрольные Киеву территории скоро ждут проблемы с электричеством. Власти региона планируют выводить имеющиеся мощности на освобожденные территории.

Рогов также рассказал, что установлены причастные к недавним обстрелам ЗАЭС, атака велась из Никополя при помощи 152-миллиметрового орудия.

В четверг, 11 августа, артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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