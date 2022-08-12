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Власти Запорожья допустили остановку реактора на ЗАЭС из-за ударов ВСУ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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Удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора. Об этом 12 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Удары террористов [президента Украины Владимира] Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», — сказал он в эфире Первого канала.

Рогов считает, что ВСУ намерено наносят удары по ЛЭП, так как в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, и тогда станция не сможет вырабатывать электричество.

«Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», — объяснил он.

Ранее в этот день Рогов заявил, что ЗАЭС могут законсервировать. По его словам, подконтрольные Киеву территории скоро ждут проблемы с электричеством. Власти региона планируют выводить имеющиеся мощности на освобожденные территории.

11 августа артиллерия ВФУ обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

В этой же связи постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, дипломат указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран, добавив, что вина ВСУ за обстрелы станции очевидна.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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