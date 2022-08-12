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В Запорожье допустили консервацию ЗАЭС из-за украинских обстрелов

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Запорожскую АЭС может подвергнуться консервации из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Василий Рогов.

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«Скоро Украина не будет получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — сказал Рогов в эфире «России 24».

Он отметил, что из-за повреждения линий электропередачи на подконтрольных Украине территориях возникнут проблемы с подачей электроэнергии.

Рогов также рассказал, что установлены причастные к обстрелам ЗАЭС. Атака на нее велась из Никополя при помощи 152-миллиметрового орудия.

«Уже определены, кто четко стрелял и попадал. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил член совета.

Ранее Рогов сообщил, что один из снарядов ВСУ прилетел в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива Запорожской АЭС. По его словам, на станции были зафиксированы не критические повреждения.

11 августа артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В этот же день Рогов сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. Он уточнил, что радиоактивный фон остается нормальным, какого-либо загрязнения воздуха не регистрируется.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских Вооруженных сил (ВС) может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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