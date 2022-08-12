Боец ММА Тарасов рассказал о причине массовой драки в Мурино

Боец поп-ММА Артем Тарасов, присутствовавший на месте событий во время массовой драки в Мурино под Санкт-Петербургом, рассказал «Известиям» 12 августа, что стало причиной конфликта.

«Меня позвал D.Masta (рэпер Дмитрий Никитин. — Ред.) на дружеский разговор, когда я приехал с ним, оказались пять бандитов, которые начали вымогать у меня деньги, не понятно за что. До этого у D.Masta был конфликт с [бойцом ММА] Никитой Солониным, он хотел наказать его. В итоге они там на меня напали, дали по лицу несколько раз. Я им сказал — так делать нельзя, они вроде перестали. Затем посадили меня в машину и повезли на встречу с Солониным. Они говорили: «Если сейчас не встретимся с Солониным, то Артем отсюда живым не выйдет», — рассказал Тарасов.

Он также рассказал, что преступники вымогали у него деньги, заявляя, что он им должен, так как много зарабатывает блогерством.

«Они посчитали приходы по ИП, 50 млн [рублей], я не знаю, где они такую сумму взяли, говорили, что должен 10% (5 млн рублей. — Ред.)», — сообщил боец.

Он также рассказал, что бандиты обещали отрезать ему пальцы и прострелить горло, если не встретятся с Солониным. Тарасов просил Солонина не приезжать, так как преступники были вооружены, однако тот всё равно согласился на встречу, которая переросла в драку.

Потасовка произошла в ночь на 8 августа на Екатерининской улице в г. Мурино. В полицию сообщили о драке и хлопках, похожих на выстрелы. К моменту прибытия полиции участники конфликта разбежались. Правоохранители установили, что в ходе драки был применен травматический пистолет и баллончики со слезоточивым газом. Позже за медицинской помощью обратился один из участников конфликта.

Тем же днем правоохранители установили личности и задержали пятерых участников массовой драки в Мурино. Им оказались мужчины в возрасте от 28 до 37 лет. Розыск остальных участников инцидента продолжается. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, что в конфликте приняли участие две группы молодых людей, общая численность которых превысила 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем в людей вокруг себя. Позже появилась информация, что пострадавшим в ходе массовой драки со стрельбой оказался тренер по ММА Руслан Булгучев. По данным «Известий», врачи диагностировали у него рваные раны в области груди и бедра.

Ряд СМИ написали, что в потасовке якобы принимал участие и Артем Тарасов. Однако спортсмен в разговоре с «Известиями» опроверг эту информацию. Он уточнил, что был на месте происходящего, но в драке не участвовал. По его словам, потасовка произошла из-за разногласий двух людей.