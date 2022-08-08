Массовая драка со стрельбой под Петербургом попала на видео

Массовая драка со стрельбой, произошедшая в ночь на 8 августа в Мурино, попала на видео.

Потасовка случилась на Екатерининской улице. Известно о как минимум одном пострадавшем.

На опубликованном в Сети видео видно, как две группы молодых людей устроили драку, в которой приняли участие не менее 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил.

Информацию о произошедшем подтвердили в МВД по региону. Как уточнили в ведомстве, в больницу госпитализирован 26-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Некоторые СМИ сообщили, что в потасовке якобы принимал участие боец ММА Артем Тарасов. Спортсмен в беседе с «Известиями» опроверг эту информацию. Он уточнил, что был на месте происходящего, но в драке не участвовал. По его словам, потасовка произошла из-за разногласий двух людей, которые что-то не поделили.

Боец рассказал, что попытался заступиться за одного из пострадавших, призвав не бить его.