Боец Тарасов опроверг сообщения о якобы участии в драке под Петербургом

Боец ММА Артем Тарасов в разговоре с «Известиями» 8 августа опроверг сообщения о своем участии в массовой драке со стрельбой в Мурино.

Спортсмен рассказал, что был на месте в то время, но в драке не участвовал.

«Я был на месте происшествия, в драке не участвовал. Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава Богу, никаких проблем нет со здоровьем», — сказал Тарасов.

По его словам, он попытался заступиться за одного из пострадавших, призвав не бить его.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что боец якобы и сам принял участие в разборках.

Драка произошла минувшей ночью на Екатерининской улице в пригороде Санкт-Петербурга Мурино. Видео произошедшего появилось в соцсетях. На кадрах видно, как две большие группы молодых людей устроили потасовку. В ней участвовало не менее 20 человек. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Информацию о драке подтвердили в пресс-службе МВД по региону. В ведомстве отметили, что в результате потасовки в медучреждение был госпитализирован 26-летний мужчина в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Все обстоятельства драки устанавливаются.

Артем Тарасов — российский ММА-боец. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже девять лет. Тарасов выступает в весовой категории lightweight (легкий вес).