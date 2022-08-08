Задержаны участники массовой драки в Мурино

Правоохранители установили личности и задержали пятерых участников массовой драки в Мурино под Санкт-Петербургом. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как уточняется, полицейские задержали пятерых человек в возрасте от 28 до 37 лет. Розыск остальных участников инцидента продолжается, кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ («Хулиганство»).

Потасовка произошла в ночь на 8 августа на Екатерининской улице. В полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что во дворе дома №2 по Екатерининскому проспекту в г. Мурино — драка, звучат хлопки, похожие на выстрелы. К моменту прибытия полиции участники конфликта разбежались.

В результате осмотра места происшествия и опроса очевидцев полицейские установили, что в ходе драки был применен травматический пистолет и баллончики со слезоточивым газом. Позже из больницы в полицию поступила информация об обращении за медицинской помощью одного из участников конфликта, 27-летнего мужчины.

В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, что в конфликте приняли участие две группы молодых людей, общая численность которых превысила 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем в людей вокруг себя.

Позже появилась информация, что пострадавшим в ходе массовой драки со стрельбой оказался тренер по ММА Руслан Булгучев. По данным «Известий», врачи диагностировали у него рваные раны в области груди и бедра.

Ряд СМИ написали, что в потасовке якобы принимал участие боец ММА Артем Тарасов. Однако спортсмен в разговоре с «Известиями» опроверг эту информацию. Он уточнил, что был на месте происходящего, но в драке не участвовал. По его словам, потасовка произошла из-за разногласий двух людей.