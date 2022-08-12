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Wildberries ввел плату за возврат крупногабаритных и хрупких товаров

Wildberries ввел плату в тысячу рублей за возврат крупногабаритных и хрупких товаров
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Маркетплейс Wildberries подтвердил 12 августа введение платы в размере 1 тыс. рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров.

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«С прошлой недели плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», — передает сообщение ТАСС.

Как отмечает RT, к указанным группам в Wildberries отнесли телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочие тяжелые товары. При этом доставка таких товаров, а также подъем на этаж остались бесплатными.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что данная система тестируется, поэтому со стороны продавцов могут быть ошибки в указании габаритов товаров. Однако Wildberries обещает, что служба поддержки компании оперативно исправит все недочеты, передает телеканал «360».

8 июля стало известно о запуске Wildberries системы защиты от контрафакта на основе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом.

24 мая в Wildberries сообщили, что начали применять оплату услуги обратной доставки товаров в размере 100 рублей для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Отмечалось, что это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка.

Там указали, что данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона.

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