В Wildberries прокомментировали данные о штрафах для покупателей

Российская компания Wildberries прокомментировала информацию о вводе штрафов для своих покупателей.

«Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждения о том, что это «массовый штраф», является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 24 мая.

Также в Wildberries опровергли взимание платы за возврат бракованных вещей и рассылку предупреждения об оплате обратной логистики лишь после формирования заказа.

Реклама

«Оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей», — добавили в компании.

Накануне СМИ писали о жалобах покупателей сервиса на штрафы за возврат товара. Первые уведомления клиенты стали получать около месяца назад. Тогда речь шла о списании по 100 рублей за каждый товар в случае отказа от него.

В Wildberries объяснили, что политика возвратов покупок в компании не менялась. С 2020 года для клиентов с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики.