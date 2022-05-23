СМИ сообщили о жалобах клиентов Wildberries на штрафы за отказ от товара

Клиенты российского маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах от компании за возврат товара. Об этом 23 мая написал РБК со ссылкой на пользователей в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает издание, около месяца назад покупатели стали получать первые уведомления, что в случае отказа от заказанных товаров придется заплатить по 100 рублей за каждый.

Некоторые пользователи отмечают, что маркетплейс списывает деньги даже в случае возврата бракованного товара.

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При этом покупатели получают оповещение перед оплатой, в котором компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». Согласно ему, продавец обязан вернуть клиенту уплаченную по договору сумму, кроме расходов продавца на доставку.

Представитель Wildberries объяснил изданию, что политика возвратов покупок в компании не менялась. С 2020 года маркетплейс пробует разные варианты доставки, и для клиентов с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. По его словам, это должно мотивировать покупателей к осознанному заказу продукции, обезопасить продавцов от недобросовестной конкуренции, исключить создание фейковых аккаунтов.

В ноябре прошлого года маркетплейс сообщил, что тестирует оплату возврата для 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Однако предупреждения о возможных штрафных санкциях за возврат получили и комментаторы в соцсети, которые никогда не возвращали покупки.

Некоторые операторы в службе поддержки пояснили, что уведомление о штрафе может появиться в зависимости от суммы выкупа товаров. В то же время другие специалисты службы заявили, что площадка это не учитывает. В одном из чатов поставщиков площадки часть партнеров высказала опасение, что широкое применение платы за возврат товаров снизит продажи, в связи с тем, что потребители будут опасаться заказывать.

18 мая СМИ сообщили, что в опубликованную в марте карту с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еды» добавили новую информацию из Wildberries, СДЭКа, Avito и др. При этом в Wildberries опровергли утечку данных пользователей.

По одной из версий, авторы сайта собрали все прошлые утечки информации в одном месте. Сами хакеры утверждают, что целью карты является обеспечение возможности для россиян проверить, есть ли их данные в утекших базах.