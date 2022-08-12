Постпред Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию

Вооруженные силы (ВС) РФ обеспечивают охрану Запорожской АЭС, отражая удары украинских боевиков по объекту. В случае ухода российских военных Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, что обернется ядерной катастрофой. Об этом 11 августа заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«На что способен киевский режим — мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — приводятся слова дипломата в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

В этот же день он сообщил, что Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской ЗАЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

Тогда же Небензя подчернул, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, Катастрофа по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

11 августа, в день заседания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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