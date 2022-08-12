Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребитель F-4E ВВС Южной Кореи разбился над Желтым морем
Экономика
Два сухогруза с продовольствием вышли из портов Украины
Армия
«Ростех» завершил испытания модернизированного истребителя танков 2С25
Мир
Источники WP рассказали о попытке ФБР найти документы о ядерном оружии в доме Трампа
Общество
Москвичам пообещали «очень хорошую» погоду на предстоящих выходных
Общество
Генетическая мутация оказалась причиной ранних инсультов и инфарктов у россиян
Общество
Более 20 уголовных дел возбудил СК РФ после отказов тяжелобольным людям в лекарствах
Мир
Попавшим под запрет приближаться к убийце Флойда офицерам выплатят $1,5 млн
Мир
Пентагон выделил $168 млн на защиту от киберугроз
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках
Сюжет:

Постпред Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ обеспечивают охрану Запорожской АЭС, отражая удары украинских боевиков по объекту. В случае ухода российских военных Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, что обернется ядерной катастрофой. Об этом 11 августа заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«На что способен киевский режим — мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — приводятся слова дипломата в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

В этот же день он сообщил, что Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской ЗАЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

Тогда же Небензя подчернул, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, Катастрофа по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

11 августа, в день заседания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022