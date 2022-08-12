Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа
Экономика
Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил
Общество
Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза
Мир
В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России
Мир
Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе
Мир
Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС
Экономика
В России возобновились официальные поставки смартфонов
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках
Сюжет:

СБУ заподозрили украинского боевика в раскрытии планов армии

Анна Маляр: СБУ заподозрила украинского военного в раскрытии в ходе интервью планов армии
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрения высокопоставленному украинскому военному в раскрытии им планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе беседы с одним из местных средств массовой информации. Об этом 12 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

Как утверждает Маляр, во время интервью с одним из украинских СМИ боевик рассказал про «вопросы подготовки и организации ведения боевых действий». С каким именно изданием разговаривал подозреваемый, Маляр не уточнила.

Отмечается, что СБУ уже начала расследование в отношении военнослужащего, дополняет «Газета.Ru».

5 августа СБУ сообщила об открытии уголовного дела в отношении бывшего замглавы главного управления разведки министерства обороны Украины по подозрению в государственной измене. В СБУ уточнили, что подозреваемый занимал пост замглавы военной разведки с 2008 по 2010 год, затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава государственного космического агентства Украины.

4 августа генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене телеведущего Юрия Кота. Сообщается, что он публиковал дискредитирующую украинцев информацию в Telegram.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей. В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022