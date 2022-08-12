СБУ заподозрили украинского боевика в раскрытии планов армии

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрения высокопоставленному украинскому военному в раскрытии им планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе беседы с одним из местных средств массовой информации. Об этом 12 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Как утверждает Маляр, во время интервью с одним из украинских СМИ боевик рассказал про «вопросы подготовки и организации ведения боевых действий». С каким именно изданием разговаривал подозреваемый, Маляр не уточнила.

Отмечается, что СБУ уже начала расследование в отношении военнослужащего, дополняет «Газета.Ru».

5 августа СБУ сообщила об открытии уголовного дела в отношении бывшего замглавы главного управления разведки министерства обороны Украины по подозрению в государственной измене. В СБУ уточнили, что подозреваемый занимал пост замглавы военной разведки с 2008 по 2010 год, затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава государственного космического агентства Украины.

4 августа генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене телеведущего Юрия Кота. Сообщается, что он публиковал дискредитирующую украинцев информацию в Telegram.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей. В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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