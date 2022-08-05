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Бывшего замглавы военной разведки Украины заподозрили в госизмене

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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении бывшего замглавы главного управления разведки министерства обороны Украины в госзимене. Об этом ведомство написало 5 августа в Telegram.

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«Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную и полностью тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве», — сообщили в СБУ, не назвав имя подозреваемого.

Сообщается, что он был задержан в начале спецоперации по защите Донбасса. Во время обыска по месту работы он попытался застрелить представителей следственно-оперативной группы, прибывших для проведения процессуальных действий.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

В СБУ уточнили, что подозреваемый занимал пост замглавы военной разведки с 2008 по 2010 год, затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава государственного космического агентства Украины.

По данным украинских СМИ, речь идет о Вячеславе Онисько.

4 августа генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене телеведущего Юрия Кота. Сообщается, что он публиковал дискредитирующую украинцев информацию в Telegram.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей. В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

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