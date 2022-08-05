Украинского телеведущего заподозрили в госизмене

Украинского телеведущего Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Об этом 4 августа сообщила генпрокуратура Украины.

В опубликованном документе сказано, что уголовное дело в отношении журналиста возбуждено 17 мая.

Сообщается, что с апреля по май Кот в своем Telegram-канале «публиковал искаженную информацию о исторических и политических фактах и ​​распространял прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев».

С 2007 по 2014 год Кот работал в национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер». Затем, по данным «Укринформ», он переехал в Россию и стал работать в информационных агентствах «Россия сегодня» и News Front.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей. В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

Также 25 июля Зеленский сменил командующего сил спецопераций минобороны Украины Григория Галагана на Виктора Хоренка.

В тот же день Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Причина его увольнения названа не была.