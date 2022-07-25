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Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины

Зеленский сменил командующего спецоперациями Украины
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Фото: commons.wikimedia.org
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего сил спецопераций. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера 25 июля.

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«Назначить Хоренка Виктора Александровича командующим сил специальных операций минобороны Украины», — говорится в документе.

Хоренок сменил на должности генерал-майора Григория Галагана, назначенного командующим силами спецопераций Вооруженных сил Украины в августе 2020 года. Галаган заменил на этом посту Игоря Лунева.

Утром в понедельник Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Причина его увольнения названа не была.

В настоящее время на Украине наблюдается самая масштабная перестановка в силовых структурах с конца февраля. Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Он указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ президент назначил Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы.

7 июля СМИ сообщили, что украинский лидер высказал свое недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. 14 июля его внесли в список «врагов страны» на украинском сайте «Миротворец».

Как утверждает ресурс, Залужный «самовольно принимал решения без участия президента Украины, а также запрещал передвигаться резервистам по стране, не давая им возможности быть рядом с близкими».

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