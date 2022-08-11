Китай призвал к переговорам по ситуации с Запорожской АЭС

Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) призывает стороны конфликта в Донбассе и на Украине начать переговоры. Такое заявление 11 августа сделал постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь.

«Кризис продолжается. Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение», — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое транслировалось на официальном сайте ООН.

Чжан Цзюнь также прокомментировал идею генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о создании периметра безопасности вокруг электростанции, отметив, что Китай будет наблюдать за тем, как эта инициатива будет реализована.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

10 августа глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Тогда же Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта. При этом Антониу Гутерриш тогда отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в тот же день рассказал, что власти региона разработали план действий на случай удара украинских неонацистов по хранилищу ядерных отходов. Он рассказал, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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