Трое рабочих погибли в коллекторе в Челябинске

В канализационном отстойнике в Челябинске обнаружены тела троих рабочих. Как сообщило 11 августа областное управление МЧС, по предварительным данным, люди отравились продуктами распада канализационных вод.

Отмечается, что канализация находится возле торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». После того как стало известно о ЧП, на место прибыли спасатели, которые извлекли тела ремонтников на поверхность, пишет Regnum.

9 августа в Белгородской области во время замены насоса в канализационном колодце погибли трое рабочих. ЧП произошло на улице Горького в поселке Ровеньки. Следственное управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Тогда же стало известно, что в Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке, двое из них погибли. Инцидент произошел на Интернациональной улице в селе Каенлы. Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу Нижнекамска.