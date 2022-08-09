В Белгородской области трое рабочих погибли в канализационном колодце

В Белгородской области во время замены насоса в канализационном колодце погибли трое рабочих. О происшествии сообщил 9 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Известно, что ЧП произошло на улице Горького в поселке Ровеньки. Один из работников, находясь в яме, потерял сознание, поскольку у него повредился противогаз. Пытаясь помочь коллеге, туда спустились еще трое мужчин, которые, по предварительной версии, отравились скопившимися в яме газами.

В результате три человека погибли — это жители Ровеньского района 27, 40 и 65 лет, сообщил СК РФ по Белгородской области. За жизнь четвертого борются врачи.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что в Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке, двое из них погибли. Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу Нижнекамска.