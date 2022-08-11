В Турции указали на неисполнение Швецией и Финляндией обязательств

Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, оговоренные с Анкарой, для вступления в НАТО. Об этом заявил 11 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Финляндия и Швеция всё еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией», — цитирует его агентство «Анадолу».

По словам Чавушоглу, первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данного вопроса запланировано на 26 августа.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако Анкара выступила против принятия этих стран в альянс.

8 июня Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Анкара потребовала от северных стран, чтобы они выдали ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и закрыли связанные с РПК организации, предоставив на этот счет письменные гарантии.

Только 28 июня турецкая сторона поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Тогда Турция, Финляндия и Швеция заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть выполнение взятых обязательств.

По состоянию на 4 августа, 23 из 30 стран — участников НАТО ратифицировали документ о вступлении в блок Швеции и Финляндии.

Депутат эдскунты (однопалатный парламент Финляндии), бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя рассказал накануне «Известиям», что Хельсинки и Стокгольм могут стать полноценными членами НАТО не позднее июня 2023 года.