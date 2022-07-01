Эрдоган допустил изменение позиции Турции по расширению НАТО

Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть выполнение взятых обязательств. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Швеция и Финляндия должны выполнить свои обязанности… Но если они их не выполнят, то, конечно, мы ни за что не отправим это в наш парламент», — приводит его слова The Guardian.

Он подчеркнул, что на саммите НАТО был подписан всего лишь меморандум, и «до вступления этих стран в НАТО еще далеко».

Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция не войдут в НАТО без одобрения парламента Турции. Он отметил, что процесс принятия новых членов НАТО может занять много лет и напомнил, что эти страны еще не являются членами альянса.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

За день до этого страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Однако Эрдоган подчеркнул, что Финляндия и Швеция должны учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности, если они планируют вступить в НАТО.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.