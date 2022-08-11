Депутат Бессарабов указал на превышение сеймом Латвии своих полномочий

Решение парламента Латвии о признании России страной — спонсором терроризма является незаконным и выходит за рамки норм международного права. Такое мнение в четверг, 11 августа, выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, подчеркнув, что литовские власти превышают свои полномочия.

«Решения, которые принимает руководство государства, их парламент, они просто неправомерны, незаконны. <…> Никто им такого права не давал. Никаких правовых последствий ни в международно-правовом смысле, ни в каком-то ином такие неправомерные решения иметь для нас не могут», — заявил Бессарабов в беседе с ТАСС, подчеркнув миролюбивое отношение жителей прибалтийских стран.

Он также предупредил о том, что в недалеком будущем международный трибунал установит, кто на самом деле является террористом. Украинские власти же депутат назвал «сподвижниками Запада», тогда как Россия «борется с терроризмом, с неофашизмом и выступает за мир и равноправные отношения для всех народов».

Утром в этот же день сейм Латвии заявил о якобы целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство. Действия РФ признали терроризмом, а саму Россию — государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии, заявил, что Москве необходимо принять самые жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь назвала данное решение «животной ксенофобией».

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство. 5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам.

28 июля газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения ухудшат двусторонние отношения стран.