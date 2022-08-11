Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России
Сюжет:

МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцария давно интересовались мнением российских дипломатов о возможности представлять интересы Украины в России и России на Украине, однако сейчас становится понятно, что она не может возложить на себя такую обязанность. Об этом заявил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — заявил Нечаев на брифинге.

Задел имущества: РФ не будет разрывать налоговое соглашение со Швейцарией
Кто проиграет в случае односторонней денонсации СИДН

Представитель МИДа напомнил, что Берн, как известно, присоединился к незаконным санкциям против России и поддерживает «антинародный нацистский режим в Киеве». Кроме того, Швейцария участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной.

«Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно», — резюмировал Нечаев.

Он также указал на то, что Берн предложил такие же переговоры и Киеву по вопросу о взаимном представительстве, из чего можно сделать вывод, что интересы России его на самом деле не волнуют.

В четверг также отмечалось, что Украина уже договорилась с Швейцарией о том, чтобы Берн представлял интересы Киева в России. Теперь для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие.

22 июня Швейцария заявила о готовности стать посредником между Украиной и Россией в оказании консульских и дипломатических услуг. На тот момент обсуждения еще продолжались.

3 августа, эксперты, комментируя сообщение о том, что Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на поставки золота, заявили, что для России это не слишком принципиально и российское золото в таком случае просто будет направлено в другие страны.

Ранее, 29 июля, федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) добавило в ранее существовавший санкционный список еще 54 россиянина и девять организаций РФ. Таким образом, список лиц и организаций из России, подпадающих под санкции Швейцарии, стал полностью соответствовать списку Евросоюза.

Как заявил 6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской конфедерации Фабиан Майенфиш, страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась 24 февраля из-за обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022