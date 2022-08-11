МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

Швейцария давно интересовались мнением российских дипломатов о возможности представлять интересы Украины в России и России на Украине, однако сейчас становится понятно, что она не может возложить на себя такую обязанность. Об этом заявил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — заявил Нечаев на брифинге.

Представитель МИДа напомнил, что Берн, как известно, присоединился к незаконным санкциям против России и поддерживает «антинародный нацистский режим в Киеве». Кроме того, Швейцария участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной.

«Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно», — резюмировал Нечаев.

Он также указал на то, что Берн предложил такие же переговоры и Киеву по вопросу о взаимном представительстве, из чего можно сделать вывод, что интересы России его на самом деле не волнуют.

В четверг также отмечалось, что Украина уже договорилась с Швейцарией о том, чтобы Берн представлял интересы Киева в России. Теперь для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие.

22 июня Швейцария заявила о готовности стать посредником между Украиной и Россией в оказании консульских и дипломатических услуг. На тот момент обсуждения еще продолжались.

3 августа, эксперты, комментируя сообщение о том, что Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на поставки золота, заявили, что для России это не слишком принципиально и российское золото в таком случае просто будет направлено в другие страны.

Ранее, 29 июля, федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) добавило в ранее существовавший санкционный список еще 54 россиянина и девять организаций РФ. Таким образом, список лиц и организаций из России, подпадающих под санкции Швейцарии, стал полностью соответствовать списку Евросоюза.

Как заявил 6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской конфедерации Фабиан Майенфиш, страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась 24 февраля из-за обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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