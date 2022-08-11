В Госдуме назвали цель решения Латвии признать РФ спонсором терроризма

Решение сейма Латвии признать Россию спонсором терроризма — драматичное и может привести к печальным последствиям, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Об этом он заявил в четверг, 11 августа, в беседе с «Известиями».

По его мнению, прибалтийские республики и их власти пытаются выполнить самую грязную работу, чтобы «угодить своим заокеанским не столько партнерам, сколько патронам».

При этом Новиков отметил, что Россия сталкивается с проявлением двойных стандартов, потому что «там, где это необходимо» продолжаются закупки с территории страны тех видов товаров, без которых трудно обеспечить функционирование жизнедеятельности, экономик и гражданской инфраструктуры этих республик.

По мнению депутата, ситуация приобретает крайние черты: например, власти Евросоюза (ЕС) вместо того, чтобы потребовать от президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы Запорожской АЭС, требуют вернуть ее под контроль команды главы украинского государства.

«Под контроль кого? Кто эти самые обстрелы организовал? Под контроль команды, которая говорила о том, что Украине неплохо было бы обзавестись атомным оружием? Эти шараханья, эта бестолковость приобретает какие-то чрезвычайные черты. Выросло поколение политиков, которые находятся сегодня в состоянии среднего возраста, <...> выросли люди, которые совершенно не способны к глубокому анализу, к системному мышлению и к оценке всех рисков тех политических решений, за которые теперь они ответственны, а они из своих коротких штанишек до сих пор не выросли», — считает Новиков.

Депутат подчеркнул, что ситуация драматичная и может привести к печальным последствиям. Поэтому сегодня российскому обществу нужна максимальная консолидация для противодействия этим угрозам, добавил он. По его словам, для этого прежде российская власть должна обеспечить эту консолидацию проведением более справедливой социальной политики, обеспечением задач экономического роста страны и решением целого ряда других задач.

Утром в четверг сейм Латвии признал Россию — государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство.

5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам. Однако 9 августа посольство России в Латвии заявило, что не получало официального уведомления от Риги о прекращении выдачи виз.

Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить Россию в список стран — спонсоров терроризма. Позднее, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».