Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. Об этом 11 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

«В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — сказал он в эфире «Первого канала».

В этот же день Рогов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, украинские подразделения активизировали удары по городу и станции накануне заседания Совета Безопасности ООН по обстрелам ЗАЭС со стороны Украины.

Ранее, 10 августа, Россия запросила заседание СБ ООН по факту обстрелов ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности».

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

Как отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских националистов могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС.