Реклама
Прямой эфир
Политика
Власти Крыма предупредили Киев о крахе из-за идеи отторжения полуострова от РФ
Экономика
Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии
Экономика
Bloomberg назвало Россию победителем на энергетических рынках
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск
Экономика
Молдавия договорилась об аудите долга перед «Газпромом» с двумя компаниями
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна
Сюжет:

В Запорожской области заявили о подготовке Украиной провокации на АЭС

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. Об этом 11 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

«Они могут воплотить ужасную историю на атомной станции»
Новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий — об угрозе со стороны Киева для ЗАЭС, референдуме и хождении рубля

«В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — сказал он в эфире «Первого канала».

В этот же день Рогов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, украинские подразделения активизировали удары по городу и станции накануне заседания Совета Безопасности ООН по обстрелам ЗАЭС со стороны Украины.

Ранее, 10 августа, Россия запросила заседание СБ ООН по факту обстрелов ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности».

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

Как отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских националистов могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022