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Ким Чен Ын переболел COVID-19

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Фото: Global Look press/Kremlin Pool
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Лидер КНДР Ким Чен Ын переболел COVID-19. Об этом 11 августа говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении его сестры Ким Ё Чжон, заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

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«И хотя он был тяжело болен, хотя у него и была высокая температура, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о народе, о котором ему необходимо заботиться в этой войне против эпидемии», — сообщила она.

По словам Ким Ё Чжон, лидер КНДР был одним из десятка миллионов северокорейцев, столкнувшихся с новым коронавирусом.

Ранее в этот же день Ким Чен Ын на заседании по противоэпидемическим мерам объявил о полной победе над COVID-19 в стране благодаря чрезвычайным мерам.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали более чем у 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Так, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.

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