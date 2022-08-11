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Молдавия договорилась об аудите долга перед «Газпромом» с двумя компаниями
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Молдавия договорилась об аудите долга перед «Газпромом» с двумя компаниями

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Молдавия подписала договор об аудите долга перед российским «Газпромом» с двумя компаниями из Норвегии и Великобритании. Об этом в среду вечером сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, отмечает портал Noi.

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Проверка, как ожидается, будет завершена до 30 января 2023 года.

«Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг независимого финансового и юридического аудита долга Moldovagaz перед «Газпромом» и Factoring-Finance с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», — сообщил он.

Ранее российская компания сообщала, что исторический долг Молдавии составляет $440 млн, вместе с пеней эта сумма выросла до $700 млн. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.

Осенью 2021 года за сутки до истечения октябрьского контракта на газ «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку энергоресурса, тем самым предотвратив в Молдавии гуманитарную и экономическую катастрофу.

В ходе переговоров, российская компания предлагала Молдавии рыночную цену с дополнительной скидкой 25% при условии, что Кишинев оплатит свой долг в примерно $790 млн в течение трех лет. Кишинев настаивал на снижении цены вдвое ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие денег.

Долг Кишинев тоже не признавал, но за сутки до истечения октябрьского контракта стороны договорились. После этого в стране несколько раз вводили режим ЧП из-за возможного прекращения поставок газа ввиду отсутствия оплаты Кишиневом и повышали тарифы на газ для промышленности и населения. Ситуация вызвала массовые протесты населения зимой и весной 2022 года.

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