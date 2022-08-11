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Для реализации американских активов Evraz потребуется одобрение британских регуляторов

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Для продажи российской горно-металлургической компании Evraz, находящейся под санкциями Запада, потребуется одобрение Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Об этом 10 августа рассказала Evraz на своем официальном сайте.

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Отмечается, что Evraz намерена продать свое отделение Evraz North America (ENA) в США и уже собирает заявки на приобретение своих активов. Как считают в компании, данная сделка поможет «раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», дополняет «Газета.Ru».

Процесс сбора заявок ведется в соответствии с лицензией, которую выдало OFSI, компания находится в контакте с управлением по данному вопросу. Отмечается, что проведение трансакции по закрытию сделки потребует соответствия принятому санкционному законодательству и согласованию со стороны OFSI.

5 августа российский бизнесмен Александр Абрамов, являющийся акционером холдинга Evraz, подал в суд на главу МИД Австралии, заявляя, что санкции, введенные правительством этой страны в связи с ситуацией на Украине, нанесли ему серьезный ущерб. Австралийский МИД объявил о введении санкций в отношении 67 российских бизнесменов, включая Абрамова, 7 апреля. В том же месяце МИД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

5 мая МИД Великобритании добавил компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране. Отмечалось, что санкции в отношении Evraz означают запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с российской компанией.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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