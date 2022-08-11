Для реализации американских активов Evraz потребуется одобрение британских регуляторов

Для продажи российской горно-металлургической компании Evraz, находящейся под санкциями Запада, потребуется одобрение Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Об этом 10 августа рассказала Evraz на своем официальном сайте.

Отмечается, что Evraz намерена продать свое отделение Evraz North America (ENA) в США и уже собирает заявки на приобретение своих активов. Как считают в компании, данная сделка поможет «раскрыть стоимость североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», дополняет «Газета.Ru».

Процесс сбора заявок ведется в соответствии с лицензией, которую выдало OFSI, компания находится в контакте с управлением по данному вопросу. Отмечается, что проведение трансакции по закрытию сделки потребует соответствия принятому санкционному законодательству и согласованию со стороны OFSI.

5 августа российский бизнесмен Александр Абрамов, являющийся акционером холдинга Evraz, подал в суд на главу МИД Австралии, заявляя, что санкции, введенные правительством этой страны в связи с ситуацией на Украине, нанесли ему серьезный ущерб. Австралийский МИД объявил о введении санкций в отношении 67 российских бизнесменов, включая Абрамова, 7 апреля. В том же месяце МИД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

5 мая МИД Великобритании добавил компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране. Отмечалось, что санкции в отношении Evraz означают запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с российской компанией.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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