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Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Великобритании добавили горно-металлургическую компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране. Об этом МИД королевства сообщил 5 мая.

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Отмечается, что санкции в отношении Evraz означают запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с российской компанией.

Всего с начала специальной операции РФ по защите Донбасса Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.

Ранее в четверг управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании перестало признавать статус Московской фондовой биржи.

Накануне Великобритания запретила своим организациям оказывать услуги России в сфере управленческого консалтинга. Тогда же Лондон ввел санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине.

25 апреля в британском министерстве внешней торговли заявили, что Лондон запретил экспорт на территорию России товаров, в том числе технологий, которые «могут быть использованы против Украины». Указывалось, что продукция, на которую распространяется эмбарго, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

21 апреля минфин и министерство внешней торговли Соединенного Королевства распространил документ, согласно которому вводится запрет на импорт серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру из России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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