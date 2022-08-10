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Дерматолог озвучила продукты для борьбы с выпадением волос

Дерматолог Дышляева: для борьбы с выпадением волос помогут мясо, гречка и творог
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Фото: ТАСС/YAY/jelena jovanovic
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Постоянный прием витаминов поспособствует возвращению красоты волосам и предотвращению ранней седины, рассказала врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева в среду, 10 августа.

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При медленном росте волос, а также при потере естественного блеска организму нужно больше витамина А, который содержится в мясе, яйцах, сливочном масле, рыбе жирных сортов и сыре. Помимо этого, помогут косметические маски с витамином А, сказала Дышляева в интервью «Вечерней Москве».

Витамины группы B, как считает врач, останавливают выпадение волос, борются с сухостью, делают волосы более прочными, оживляют их цвет, укрепляют корни, помогают избавиться от перхоти и зуда. Витамин B находится в мясе, твороге, орехах, гречке, морской рыбе, яйцах и молоке, отмечается в материале.

Косметолог подчеркнула, что токоферол, или витамин Е, запускает процессы регенерации, помогает волосам расти, а также препятствует их выпадению.

«Он устраняет сухость и ломкость, действует как антиоксидант, восстанавливает и питает волосы изнутри», — добавила специалист.

Дышляева порекомендовала изготавливать в домашних условиях маску для волос с жидким токоферолом.

«Одну или две капсулы средства добавляют к слегка подогретому репейному, миндальному или персиковому маслу. Смесь наносят на чистые, подсушенные волосы, оборачивают их пленкой и утепляют полотенцем, оставляя на 40–50 минут. Восстанавливающую маску делают два-четыре раза в месяц — в зависимости от состояния волос», — посоветовала эксперт.

Витамин С, по мнению Дышляевой, укрепляет волосяные фолликулы и питает корни волос.

«Рацион, насыщенный аскорбиновой кислотой — лучшее средство для профилактики выпадения волос», — заключила дерматолог, порекомендовав включить в рацион цитрусовые, зелень, свежие овощи, а также фрукты.

16 июля врач-диетолог Лола Биггс посоветовала при выпадении волос есть яйца, чернику, киви и апельсины. Также она отметила, что жирная рыба — тунец, скумбрия, — грецкие орехи, семена тыквы и авокадо тоже будут полезны для здоровья волос.

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