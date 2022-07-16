Диетолог посоветовала при выпадении волос добавить в рацион яйца и киви

Врач-диетолог Лола Биггс назвала продукты, которые нужно есть при выпадении волос.

«Употребление в пищу правильных продуктов, богатых витаминами, белками и минералами, может сделать локоны более полными, сильными, здоровыми и блестящими», — рассказала она газете Daily Express.

Одним из самых полезных продуктов, способным сделать волосы более крепкими, Биггс назвала яйца. По словам специалиста, они содержат витамин В, который необходим для синтеза кератина — белка, из которого состоят волосы. Также яйца богаты цинком, селеном и белком, которые необходимы организму для предотвращения выпадения волос.

Еще для улучшения здоровья волос Биггс рекомендует есть больше фруктов, особенно чернику, киви и апельсины.

«Витамин С способствует усвоению железа и способствует выработке коллагена, который укрепляет капилляры, питающие стержни волос. Клубника, папайя и черная смородина полны антиоксидантов, которые могут защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами», — пояснила специалист.

Жирная рыба (тунец, скумбрия), грецкие орехи, семена тыквы и авокадо тоже будут полезны для здоровья волос, добавила диетолог.

В сентябре прошлого года трихолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова назвала две основные причины выпадения волос. Первая причина — стресс. После перенесенных расстройств волосы выпадают через два месяца. В таком случае можно идти к трихологу, он назначит лечение, отметила Егорова.

Выпадение волос также может быть обусловлено дефицитом железа. Именно нехватка этого элемента является причиной потери растительности на голове. После поднятия железа на достаточный уровень выпадение волос прекратится, они станут гуще.