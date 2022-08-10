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На Украине назвали ложью заявления о контрнаступлении ВСУ

Глава штаба совета обороны Днепра Корбан: заявления о контрнаступлении ВСУ — ложь
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заявления украинских властей о взятии под контроль Херсона за несколько недель и скорое контрнаступление ВСУ являются обманом. Об этом заявил глава штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан.

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«Извините, когда вообще разные советники офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление на Херсонщину. ‹...› Выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы. ‹...› Начинаем контрнаступление. Три-шесть недель — освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду», — сказал он в интервью Би-би-си.

По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область прибыли новые российские силы, хотя Киев заверял украинцев якобы в истощении резервов ВС РФ.

По словам Корбана, украинцам врут и заявления украинских властей о «победах» как минимум «не совсем соответствуют действительности».

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на юге были частью информационно-психологической операции.

Он также сообщил, что Киев ведет против Москвы «креативную войну», ключевой задачей которой является деморализация Вооруженных сил России.

19 июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинскому руководству стоит забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении в состав страны. Он отметил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

11 июля в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в беседе с «Известиями», что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление».

По словам специалиста, Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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