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Сюжет:

В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России

Подоляк назвал заявления о контрнаступлении на Херсон частью психологической операции
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Киев ведет против Москвы «креативную войну», ключевой задачей которой является деморализация Вооруженных сил России. Об этом заявил 9 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Так, по его словам, заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на юге были частью информационно-психологической операции.

«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции», — признался он в интервью украинской службе Би-би-си.

11 июля в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в беседе с «Известиями», что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление».

По словам специалиста, Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

Кроме того, спустя несколько недель, 4 августа, газета Financial Times сообщила, что Киев вынужден отказаться от масштабного контрнаступления из-за отсутствия оружия.

Власти южных регионов призвали в свою очередь украинское руководство забыть об этих территориях и оставить мысли об их возвращении. Там отметили, что уже тысячи людей получили российские паспорта, а руководство готовится к референдумам по вхождению в состав России.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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