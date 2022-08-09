Пожар на месте ЧП на аэродроме в Крыму локализован

Пожар, вспыхнувший после детонации боеприпасов на аэродроме «Саки» в Крыму, локализован. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов 9 августа.

«Пожар локализован совместными усилиями Минобороны и МЧС Республики Крым и федерального МЧС», — рассказал глава полуострова в эфире «Соловьев Live».

О взрывах на территории аэродрома стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, обстрела не было, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Позже стало известно о том, что в результате взрыва пострадали шестеро. Среди них один ребенок. Четверым была оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла, в то время как пятый был направлен в операционную.

Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб. Были эвакуированы около 30 граждан. Их расселят в пансионаты и гостиницы.

Аксенов заявил об усилении всех необходимых мер для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. По его словам, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.