Около 30 человек эвакуированы после детонации боеприпасов в Крыму
Около 30 человек эвакуированы после детонации нескольких авиационных боеприпасов в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Об этом в Telegram-канале 9 августа сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Официально. Гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов», — написал он.
По словам Крючкова, люди будут расселены в пансионатах и гостиницах.
Об инциденте стало известно ранее в этот день. По информации Минобороны РФ, авиационная техника в результате детонации нескольких боеприпасов не получила повреждений. За взрывами последовало возгорание. Проводятся работы по его тушению. Причины ЧП устанавливаются.
Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что в районе Новофедоровки введена пятикилометровая зона оцепления. Он отметил, что усилены меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.