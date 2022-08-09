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Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до шести

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Фото: РИА Новости
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Число пострадавших в результате взрыва на территории аэродрома Саки в районе крымского поселка Новофедоровка увеличилось до шести человек. Об этом 9 августа сообщил минздрав республики в Telegram-канале.

«…в ГБУЗ РК «Сакская районная больница» доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. Пятеро пострадавших легкой степени тяжести, им оказана амбулаторная медицинская помощь. Шестой пострадавший госпитализирован (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет)», — говорится в сообщении.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб.

О взрывах на территории аэродрома Саки стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, обстрела не было, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения усилены. По его словам, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.

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