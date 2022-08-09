Один человек погиб в результате детонации боеприпасов в Новофедоровке
Из-за взрыва на территории аэродрома «Саки» в районе крымского поселка Новофедоровка 9 августа погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
Он также заявил о локализации ситуации и последующем отселении жителей близко расположенных к военному аэродрому домов.
«Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», — добавил Аксенов.
О взрывах на территории аэродрома «Саки» стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, обстрела не было, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Позднее стало известно о том, что еще пять человек пострадали. Среди них один ребенок.
Сергей Аксенов заявил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения усилены. По его словам, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.