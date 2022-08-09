Один человек погиб в результате детонации боеприпасов в Новофедоровке

Из-за взрыва на территории аэродрома «Саки» в районе крымского поселка Новофедоровка 9 августа погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он также заявил о локализации ситуации и последующем отселении жителей близко расположенных к военному аэродрому домов.

«Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», — добавил Аксенов.

О взрывах на территории аэродрома «Саки» стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, обстрела не было, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Позднее стало известно о том, что еще пять человек пострадали. Среди них один ребенок.