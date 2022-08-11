Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Закрыть Гештальт» 18+

Режиссер: Максим Пежемский. В ролях: Александр Ильин-младший, Денис Власенко, Анна Зайкова, Юлия Ауг, Александр Баширов, Федор Лавров, Павел Майков, Анастасия Крылова, Дмитрий Лысенков и др.

Премьера комедии с душой от создателей сериалов «Интерны» и «Проект “Анна Николаевна”». Главный герой, персонаж Ильина-младшего, менеджер автосалона Федор Ярцев, чудом уцелевший после падения с 20-го этажа, обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора. Даже его собственный юный отец, пропавший в 19 лет. Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал.

С 11 августа на «Кинопоиске» и Okko

«Легенды Орленка», 6+

Фото: Наше Кино

Режиссер: Ольга Беляева. В ролях: Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский, Ксения Петруничева, Алена Долголенко, Артур Котельников и др.

Режиссером фильма стала Ольга Беляева — ученица выдающих советских кинорежиссеров Сергея Соловьева («Асса», «Нежный возраст») и Станислава Говорухина («Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя»).

Приехав на отдых в лагерь «Орленок», Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Пробудив одного из семи каменных старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет рассказывают в лагере. На пути героев будут множество препятствий, которые будут испытывать их стойкость, веру в друг друга и в справедливость.

В прокате с 11 августа

«Страна Саша»

Фото: Пресс-служба видеосервиса START

Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев, Алиса Тарасенко

Сюжет картины основан на одноименном романе Галы Узрютовой, вошедшем в шорт-лист премии интеллектуальной литературы Bookscriptor в номинации Young Adult в 2018 году. Режиссером выступила Юлия Трофимова, для которой «Страна Саша» –– дебют в полном метре. Главный герой, 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей (Маша Мацель) и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

С 18 августа в онлайн-кинотеатр START

Фестивали

«BUBBLE Weekend» 12+

Фото: Bubble Studios

Фестиваль объединит любителей комиксов, игр, кино и аниме. Гости смогут поиграть в настольные игры, посмотреть косплей-дефиле, пройтись по аллее авторов комиксов и посетить стенды, посвящённые играм и комиксам. Специальными гостями фестиваля станут косплееры персонажей популярной игры Genshin Impact. Сюрприз для фанатов вселенной «Майора Грома» — презентация новых персонажных постеров предстоящей премьеры, фильма «Майор Гром: Трудное детство».

13 августа, 19:00, Плюс Дача в Парке Горького

«Докер» 18+

Фото: Международный фестиваль «Докер»

Восьмой Международный фестиваль «Докер» собрал самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. Фильмы этого года — призеры и участники престижных смотров, среди которых Берлинский Кинофестиваль, IDFA в Амстердаме, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе.

Фильм открытия — премьера исторического эпоса «Красная Африка» — о парадоксальной тридцатилетней дружбе между черным континентом и СССР. Всего в программе основного конкурса этого года десяток сильнейших историй из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции, которые будут показаны в нашей стране впервые. Среди хедлайнеров основного конкурса — мировая премьера российской картины «Живой», герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны.

С 15 августа в кинотеатре «Октябрь»

«Лето итальянских комедий», 18+

Фото: Кинотеатр «Пионер»

Ежегодный кинофестиваль объединяет главные комедийные хиты из Италии и переносит в счастливую атмосферу побережья Адриатики. Вся красота юга Италии открывается в комедии «Добро пожаловать на юг-2, или соседям вход воспрещен». В остросюжетной комедии «Фантазеры», действие которой разворачивается на фоне пейзажей Апулии, главные роли играют звезды европейского кино Серджо Кастеллитто и Сабрина Ферилли.

Новый фильм комического дуэта Ficarra&Picone «Уедем к чертовой бабушке» — колкая история об испытаниях дружбы. Лента «Начать с нуля» расскажет о женщине, которая устала быть удобной для всех. Сюжет ироничной картины «Счастье быть одной» написал автор «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе, а авантюрную комедию «Венецианские львы» сравнивают с шедеврами Марио Моничелли и Пьетро Джерми. Хулиганская комедия Кристины Коменчини «Между нами, девочками» — настоящее пособие по женской психологии, где умно, легко и с юмором рассказывается о том, что рано или поздно происходит в жизни каждой женщины. Закроет программу «Стажер» с Серджо Кастеллито и восходящей звездой европейского кино Гульельмо Поджи.

До 15 августа, кинотеатр «Пионер», Кутузовский проспект, 21

Театр

«Lё Тартюф» 12+

Фото: Московский театр на Таганке

Режиссер: Юрий Муравицкий. В ролях: Роман Колотухин, Василий Уриевский, Дарья Авратинская, Александра Басова, Полина Куценко, Кирилл Янчевский, Павел Комаров и др.

«Lё Тартюф. Комедия» — постановка, которая переосмысливает традиции французского фарса, жанра комедии, для которого характерно внешнее проявление комических приемов. Новый спектакль — смелый шаг для Театра на Таганке. Одна из первых постановок в России по этой пьесе Мольера появилась именно на сцене Таганки в 1968 году, ее режиссером стал Юрий Любимов. По признанию Юрия Муравицкого, спектакль был задуман, чтобы реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. А ведь на самом деле, «смех, как и слезы, имеет очищающий эффект». Сценографические и костюмные решения для спектакля разработала известная театральная художница Галя Солодовникова. Над музыкальным сопровождением постановки работал французский композитор Луи Лебе, известный публике по нашумевшему лондонскому спектаклю Максима Диденко «Девушка и смерть».

11 августа, 19:00, Московский театр на Таганке, 16+

Сбор труппы и презентация юбилейного 10 сезона Московского Губернского театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Художественный руководитель: Сергей Безруков.

Начало сезона — всегда долгожданный праздник для театра и для зрителей, а на десятый сезон театр возлагает большие надежды и готовит несколько ярких премьер. В Губернском принято вступать в новый сезон ярко, весело, и сбор труппы нередко превращается в небольшое шоу — театральный капустник с шутками о недавних и грядущих премьерах, награждением юбиляров, церемонией принятия в труппу новых артистов и чествованием «отцов и матерей МГТ», у которых родились дети в минувшем сезоне

11 августа, 14:00, Московский Губернский театр

Гастроли театра Олега Табакова, 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Художественный руководитель: Владимир Машков. В ролях: Владимир Машков, Владислав Миллер

В ходе первых гастролей театра Олега Табакова в Херсонесе Таврическом состоится премьера знакового спектакля по пьесе Александра Галича — «Матросская тишина». Он был поставлен основателем ТОТ Олегом Табаковым в 1990 году, режиссерами восстановления стали Владимир Машков и Александр Марин.

Впервые актеры театра представят спектакль под открытым небом. «Площадка, на которой мы покажем спектакль, не типична для нашего театра, — отмечает худрук ТОТ Владимир Машков. — Уверен, что новые предлагаемые обстоятельства не помешают зрителям увидеть и почувствовать то, что лежит в основе этой истории: любовь и сострадание, которые так важны для каждого человека».

11, 12, 14 и 15 августа, 19:00, музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Музеи

«Пять стихий чая», 6+

Фото: Государственный музей Востока

Куратор выставки: Анна Егорова

Выставка «Пять стихий чая» посвящена вещному миру японского чайного действа тя-но ю, особой культурной практике приготовления и питья зелёного чая, сформировавшейся в Японии на основе обычая совместных чаепитий среди монахов и мирян, идей дзэн-буддизма и канонов традиционной эстетики. Выставка приурочена к 500-летию со дня рождения выдающегося мастера, основоположника классического чайного действа Японии — Сэн-но Рикю. В масштабной экспозиции можно будет увидеть более 100 музейных предметов. Будут представлены все основные типы чайной утвари: керамика Китая, Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии XIII-XXI веков, изделия из лака, дерева и металла, а также живопись, которая сопровождала чайные собрания, украшая нишу токонома в комнатах и павильонах. Гравюры позволяют увидеть порядок проведения церемонии в домашнем обиходе конца XIX века, а мелкая пластика нэцкэ и окимоно показывают чайных мастеров глазами художников-резчиков.

С 10 августа, Государственный музей Востока

«Имя Собственное», 6+

Фото: Пресс-служба Всероссийского конкурса художников «Имя Собственное»

Кураторы: Мария Афанасьева, Евгений Никоноров

Всероссийский конкурс художников «Имя Собственное» — первый большой выставочный проект, в котором смогли принять участие все художники, вне зависимости от наличия профессионального образования и возраста, в том числе, люди с ограниченными возможностями. На конкурс поступило свыше ста работ со всей России от Калининграда до Дальнего Востока. Лидерами стали художники Алексей Зеленин и Юрий Смирнов.

«Алексей Зеленин одним из первых прислал свои картины на конкурс и привлек внимание, нам показалось очень необычным решение работать по слоям, продумывая систему верхнего, нижнего и среднего уровня. Мы решили дать название коллекции Алексея «Оппа-Арт!», потому что он совмещает оптические иллюзии с поп-артом. Коллекция Юрия Смирнова необычна и загадочна, как непроявленная фотография. Поэтому мы назвали выставку Юрия «Предчувствия»» – рассказывает куратор проекта Мария Афанасьева.

До 31 августа, галерея «Колокольников, 17»

«Цветок на сквозняке», 6+

Фото: Личный архив Елены Моргуновой

Экспозиция персональной выставки художницы и книжного иллюстратора Елены Моргуновой — гармонично дополняющие друг друга изображения, выполненные в различных живописных техниках, графике и металле. Сюжеты картин, жанр которых можно определить как романтическое фэнтези, вдохновлены символизмом мифов, сказок и образов из творчества современных поэтов таких как Герман Гецевич, Григорий Марговский.

Художница последовательна в своем стиле, который специалисты называют неоманьеризмом. Также на вернисаже выставлен проект «iОТРАжениЯ!», представляющий современные скульптуры мастера по металлу Павла Анпилогова и дизайнера Ольги Бокадоровой по эскизам Елены Моргуновой.

С 10 августа, главный дом усадьбы Знаменское-Губайлово